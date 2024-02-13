Mısır, İsrail Maliye Bakanı\'nın Gazze ateşkes görüşmelerini sabote ettiğini iddia etti

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KAHİRE, 13 Şubat (Xinhua) -- Mısır, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Kahire'deki Gazze ateşkes görüşmelerini sabote ettiğini bildirdi.

Times of Israel haber sitesine göre, Smotrich Cumartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya rehine görüşmeleri için Kahire'ye İsrailli temsilci göndermemesi çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, Smotrich'in "öldürme ve yıkım hırsını ortaya koymaktan başka işe yaramayan ve Gazze Şeridi'ndeki krizi kontrol altına almaya yönelik her türlü girişimi sabote eden sorumsuz ve kışkırtıcı açıklamalar yapmaya devam ettiği" kaydedildi.

Bakanlık, "Mısır'ın kendi toprakları üzerinde tam kontrole sahip olması ve hiçbir tarafın kendi kusurlarını meşru kılmak için Mısır'ın adını herhangi bir başarısız girişime karıştırmasına izin vermeyecek olması nedeniyle bu tür açıklamaların tamamen kabul edilemez olduğunu" belirtti.

Mısır, Gazze Şeridi'ne sükunet getirmek ve Filistinli mahkumlar ile İsrailli tutukluları serbest bırakmak üzere Mısır- Katar sponsorluğunda yeni müzakere turlarına ev sahipliği yapıyor.