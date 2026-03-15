Mısır, Körfez Ülkeleriyle Askeri Gerilimi Görüştü

15.03.2026 12:37
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Kuveyt ve Bahreyn ile askeri gerginliği ele aldı, diplomasi çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kuveyt ve Bahreynli mevkidaşlarıyla bölgedeki askeri gerilimin yansımalarını ve kontrol altına alma yollarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdulati, Kuveytli mevkidaşı Cerrah el-Ahmed es-Sabah ve Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'yle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Abdulati, Sabah ile görüşmesinde, Körfez ülkelerinin maruz kaldığı bölgesel zorluklar ve kabul edilemez saldırılar karşısında ülkesinin Kuveyt ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Mısır'ın Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarını hedef alan her türlü saldırıyı kınadığını yineleyen Abdulati, uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden ve bölgesel barış ile güvenliğini tehdit eden bu ihlalleri meşrulaştırabilecek hiçbir gerekçe olmadığını vurguladı.

Bakanlar ayrıca yaşanan askeri tırmanışın bölgedeki hava trafiği ve lojistik düzenlemelere etkilerini de ele aldı.

Abdulati, Kuveyt'in topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla hava sahasını kapatma kararı gibi aldığı önleyici tedbirlerin ülkesi tarafından desteklendiğini belirtti.

Bölgenin kapsamlı bir savaşa sürüklenmesi sonrasında yaşanacak sonuçlar konusunda uyarıda bulunan Abdulati, tırmanan gerginliğe ivedilikle son verilmesi; diplomatik sürecin öncelenmesi ve ortak Arap çalışma mekanizmasının etkinleştirilmesinin önemini teyit etti.

Öte yandan Abdulati, Bahreynli mevkidaşı Zeyyani ile görüşmesinde de ülkesinin Bahreyn'e desteğini ve ülkenin egemenliğine yönelik herhangi bir ihlali reddettiğini yineledi.

Körfez ülkelerine saldırıların kabul edilemez ve hiçbir gerekçeye dayandırılamaz olduğunu vurgulayan Abdulati, bu saldırıları, "bölgenin istikrarını tehdit eden bir tırmanış" olarak değerlendirdi.

Bakanlar ayrıca uçuşların askıya alınması ve Bahreyn hava sahasının kapatılmasına sebebiyet veren son saldırıların yansımalarını ele aldı.

Abdulati, anlaşmazlıkların çözümünde diplomasinin temel seçenek olmaya devam ettiğini vurguladı ve uluslararası toplumu, gerilimi azaltmak ve düşmanca eylemleri durdurmak için baskı yapmaya çağırdı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
