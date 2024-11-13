Mısır, Lübnan'a Destek İçin Çalışıyor

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ülkesinin, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği "acımasız" saldırıların "mümkün olan en kısa sürede" durdurmak için çalıştığını söyledi.

Resmi ziyaret için Lübnan'a gelen Abdulati, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Abdulati, "Mısır, tamamen Lübnan'ın yanındadır ve Lübnan halkına bu zorlu süreçte yardımcı olmak için mümkün olan her türlü desteği sağlamaktadır." dedi.

İsrail saldırılarının durdurulması için bölgesel ve uluslararası temasların sürdürüldüğünü kaydeden Abdulati, "Amacımız İsrail'in Lübnan'a yönelik acımasız saldırılarını mümkün olan en kısa sürede durdurmak." şeklinde konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abdulati'nin ziyaretinin, İsrail'in devam eden saldırıları dolayısıyla hassas siyasi ve insani koşullarla mücadele eden Lübnan halkına destek olmayı amaçladığı ifade edildi.

Abdulati'nin Lübnan ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmezken Mısır Dışişleri Bakanı'nın Lübnanlı yetkililerle ülkedeki durumu ve İsrail ile olası ateşkesi görüşmesi planlanıyor.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.