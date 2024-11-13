Mısır, Lübnan'a Destek İçin Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır, Lübnan'a Destek İçin Çalışıyor

Mısır Dışişleri Bakanı, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

13.11.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ülkesinin, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği "acımasız" saldırıların "mümkün olan en kısa sürede" durdurmak için çalıştığını söyledi.

Resmi ziyaret için Lübnan'a gelen Abdulati, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Abdulati, "Mısır, tamamen Lübnan'ın yanındadır ve Lübnan halkına bu zorlu süreçte yardımcı olmak için mümkün olan her türlü desteği sağlamaktadır." dedi.

İsrail saldırılarının durdurulması için bölgesel ve uluslararası temasların sürdürüldüğünü kaydeden Abdulati, "Amacımız İsrail'in Lübnan'a yönelik acımasız saldırılarını mümkün olan en kısa sürede durdurmak." şeklinde konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abdulati'nin ziyaretinin, İsrail'in devam eden saldırıları dolayısıyla hassas siyasi ve insani koşullarla mücadele eden Lübnan halkına destek olmayı amaçladığı ifade edildi.

Abdulati'nin Lübnan ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmezken Mısır Dışişleri Bakanı'nın Lübnanlı yetkililerle ülkedeki durumu ve İsrail ile olası ateşkesi görüşmesi planlanıyor.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Lübnan'a Destek İçin Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:40:23. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır, Lübnan'a Destek İçin Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.