Mısır, Nil'de tek taraflı adımları reddedip uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Mısır, Nil'de tek taraflı adımları reddedip uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptı

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, BAE'deki forumda Nil'de tek taraflı adımları kabul etmediğini belirtti. Abdulati, su güvenliği için uluslararası hukuk ve ilgili anlaşmalara uyulması çağrısında bulundu; Hedasi Barajı anlaşmazlığı Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında sürüyor.

Mısır, Nil Nehri'nde atılan tek taraflı adımları reddettiğini belirterek, ülkenin su güvenliğinin korunması için uluslararası hukuka ve ilgili anlaşmalara uyulması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen "Sir Bani Yas Forumu" kapsamında BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Mısır'ın su güvenliği, Nil Nehri'ndeki gelişmeler ve Afrika Boynuzu'ndaki güvenlik durumu ele alındı.

Abdulati, ülkesinin Nil Nehri üzerindeki haklarının ve su güvenliğinin korunmasının önemini vurguladı.

Mısır'ın Nil Nehri'nde atılan tek taraflı adımları kabul etmediğini belirten Abdulati, Nil Havzası ülkelerinin uluslararası hukuk ilkelerine ve ilgili anlaşmalara bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

Nil Nehri üzerindeki anlaşmazlık sürüyor

Etiyopya'nın 2011'de inşasına başladığı Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Mısır ve Sudan, barajın doldurulması ve işletilmesine ilişkin hukuken bağlayıcı üçlü bir anlaşmaya varılmasını isterken, Etiyopya böyle bir anlaşmaya ihtiyaç olmadığını ve diğer ülkelerin çıkarlarına zarar verme niyeti taşımadığını savunuyor.

Üç ülke arasındaki müzakereler, 3 yıllık aranın ardından 2023'te yeniden başlamış ancak 2024'te tekrar askıya alınmıştı.

Kaynak: AA
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