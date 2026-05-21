Mısır, Suudi Arabistan ve Katar ile Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan ve Katarlı mevkidaşları ile bölgesel gelişmeleri ve ABD-İran müzakerelerini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgedeki hızla gelişen durumla ilgili devam eden koordinasyon ve mevcut gerilimleri kontrol altına alma yönünde sarf edilen ortak çabalar ele alındı.

Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmazlıkların çözümü ve bölgenin daha geniş çaplı çatışmalara sürüklenmesini önlemek amacıyla diyalog ve diplomasiye şans tanıma yönündeki tutumundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Tarafların çıkarlarına hizmet eden dengeli bir anlaşmaya varılana kadar ABD-İran müzakerelerinin sürdürülmesinin önemine dikkati çeken Abdulati, sağlanacak herhangi bir anlaşmanın da bölge ülkelerinin güvenlik endişelerini gözetmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı "son 1 saat kala" Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını söylemişti.

İran'a iki-üç günlük süre verdiğini, belki bu sürenin hafta başına uzayabileceğini dile getiren Trump, İran'la anlaşmanın sağlanabilmesi için sadece sınırlı bir süre verdiğini vurgulamıştı.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.