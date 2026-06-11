Mısır Turizm Gelirleri Artıyor - Son Dakika
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Mısır Turizm Gelirleri Artıyor

11.06.2026 15:52
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2025-2026 mali yılının ilk dokuz ayında Mısır turizm gelirleri %14,9 artarak 14,4 milyar $ oldu.

ASVAN, 11 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın Asvan kentindeki Filai Tapınak Kompleksi'ni ziyaret eden turistler, 10 Haziran 2026.

Mısır hükümeti tarafından çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre, ülkenin turizm gelirleri 2025-2026 mali yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artış göstererek 14,4 milyar ABD dolarına ulaştı. (Fotoğraf: Mohamed Assad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Turizm, Güncel, Kültür, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Turizm Gelirleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Kürşat Sayın Mustafa Kürşat Sayın:
    Eski zamanlarında bizim de böyle turizm olaylarımız vardı! Şimdi insanlar tradisyonları unutup başka yerlere gidiyor! Kültürümüze sahip çıksalar çoktan dünyada biz birinci olurduk! Gençler artık tarihini bilmiyor! 0 0 Yanıtla
  • Demet Demir Demet Demir:
    ama bu sayılar gerçek mi ?? böyle ani artışlar normalde arkasında bir şey vardır, kimler kazanıyor acaba bu işten 0 0 Yanıtla
  • Yılmaz Kaçakçı Yılmaz Kaçakçı:
    avrupa'da bu kadar turizm geliri varsa biz niye bu kadar gerideyiz ya, mısır bile bizi geçiyor 0 0 Yanıtla
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