Mısır ve ABD Gerilimleri Ele Aldı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Abdulati, Witkoff ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile bölgesel gerilimi düşürecek çabalar ele alındı.

Abdulati, Witkoff ile görüşmesinde gerilimleri azaltmak ve çatışmanın yayılmasını önlemek için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

Mevcut krizleri ele almak için siyasi ve diplomatik çözümlere ve diyaloğa öncelik verilmesi gerektiğini, böylece bölgenin daha fazla gerilim ve istikrarsızlıktan korunabileceğinin altını çizen Abdulati, ABD-İran Mutabakat Zaptı'na bağlı kalmanın önemini vurgulayarak, bunu Orta Doğu'da gerilimleri azaltabileceğini söyledi.

Görüşmede ayrıca uluslararası su yollarında güvenlik ve seyrüsefer özgürlüğüne de değinildi.

Bakan Abdulati, su yollarındaki seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası ticaret, tedarik zincirleri ve enerji güvenliği için büyük önem taşıdığını kaydederek, uluslararası su yollarının bölgesel gerilimlerin sonuçlarından korunması gerektiğini belirtti.???????