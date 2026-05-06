Mısır ve BAE'den Saldırıya Karşı İşbirliği

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile BAE'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, İran'ın sorumlu tutulduğu BAE'ye yönelik saldırıların ardından Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede BAE'ye düzenlenen saldırılar ile bölgesel gelişmeler ele alınırken, ikili ilişkiler de masaya yatırıldı.

Saldırıları kınayan Abdulati, ülkesinin BAE'nin yanında olduğunu vurguladı.

BAE'ye saldırı

İran'dan önceki gün, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu. BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı.

Dün de BAE, hava savunma sistemlerinin bir füze tehdidine karşı devreye girdiğini duyurmuş, İran Silahlı Kuvvetleri ise son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerini açıklamıştı.