Mısır ve Bosna-Hersek Savunma Anlaşması

KAHİRE, 7 Haziran (Xinhua) -- Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Eşref Salim Zahir ile Bosna-Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez cumartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı.

Mısır Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zahir, Mısır ile Bosna-Hersek arasındaki köklü ilişkilere övgüde bulunarak, her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek askeri işbirliği olanaklarının arttığını vurguladı.

Helez ise bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinde Mısır'ın oynadığı kilit rolü takdir ettiklerini belirterek, gelecek dönemde askeri ortaklığın daha da derinleşmesini umduklarını söyledi.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik yeniden başlayan saldırılarını kınayarak, saldırıların bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Kuveyt ve Bahreyn cumartesi günü İran'a ait füze ve insansız hava aracı saldırılarını engellediklerini duyururken, İran Devrim Muhafızları ise ABD'nin İran'ın güneyindeki Keşm Adası ve Sirik ilçesine yönelik adımlarına misilleme olarak Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'deki ABD 5. Filosu karargahını hedef aldığını açıklamıştı.