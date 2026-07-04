Mısır ve Filistin'den Bağışçılar Konferansı Hazırlıkları

Mısır ile Filistin, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanması ile Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek bağışçılar konferansının hazırlıklarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler, ateşkes süreci ve temmuz ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenmesi planlanan bağışçılar konferansına ilişkin hazırlıklar masaya yatırıldı.

Abdulati, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasına ilişkin yükümlülüklerin tamamlanmasının önemine işaret ederek, bunun insani yardımların Gazze'ye tam olarak ulaştırılmasını sağlayacağını ve sürecin sonraki aşamalarına geçilmesine katkı sunacağını belirtti.

Gazze'de bir an önce yeniden imar sürecine geçilmesinin önemini vurgulayan Abdulati, Filistin yönetiminin hem Gazze Şeridi'nde hem işgal altındaki Batı Şeria'da sorumluluklarını yerine getirmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

İsrail'in Batı Şeria'daki ihlallerini, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını kınayan Abdulati, ilhak ve yasa dışı yerleşim politikalarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ihtimalini zayıflattığını kaydetti.

Görüşmede ayrıca Brüksel'de düzenlenecek bağışçılar konferansına ilişkin hazırlıklar da değerlendirildi.

Abdulati, Mısır'ın Filistin hükümetine desteğinin sürdüğünü belirterek, Filistin yönetiminin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve Filistin halkına temel hizmetleri sunabilmesi için uluslararası mali desteğin artırılmasının önemine dikkati çekti.