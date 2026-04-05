Mısır ve İran'dan Diplomatik Temaslar

05.04.2026 14:29
Mısır, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını önlemek için diplomatik görüşmeler yapıyor.

(ANKARA) - Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarının tırmanmasını ve İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarının devam etmesini önlemek amacıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yanı sıra bölgede yer alan diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla diplomatik temaslar gerçekleştirdiği bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abdelatty, dün Witkoff'un yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Pakistan dışişleri bakanları ve BM Nükleer Denetim Kuruluşu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile ayrı ayrı görüştü. İran devlet medyası, Abdelatty'nin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile de görüştüğünü bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "bu görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için belirlediği son tarihe yaklaşılan kritik bir dönemde, çatışmayı yatıştırma yönündeki en son diplomatik girişim olduğu" belirtildi. Görüşmelerde, "askeri tırmanmayı azaltma ve diyalog ile diplomasi dilinin öncelikli olması gerektiği" vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, "sivil altyapıya yönelik saldırıları ve Körfez ülkeleri, Ürdün ile Irak'a yapılan saldırıları kınayarak, Mısır'ın Arap kardeş devletlerin güvenliğine ve egemenliğine yönelik her türlü ihlali reddettiği" belirtildi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, Mısır, İran, Son Dakika

Advertisement
