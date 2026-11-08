Mısır ve İspanya paraşütçüleri Giza Piramitleri üzerinde gösteri atlayışı yaptı

Mısır ve İspanya paraşüt birlikleri, başkent Kahire'de ortak askeri tatbikat düzenledi.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin paraşüt birliklerinin "EGY-ESP-A-5" kodlu ortak askeri tatbikatı başarıyla tamamladığı bildirildi.

Birkaç gün süren tatbikat kapsamında, serbest paraşüt atlayışlarına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra karmaşık operasyonel görevlerin icrasına yönelik çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Mısır ve İspanya paraşütçülerinin iki ülkenin bayraklarıyla Giza Piramitleri üzerinde gösteri atlayışı gerçekleştirdiği, etkinliği Mısır Paraşüt Birlikleri Komutanı Muhammed Saad Abdurrezzak'ın da yerinde takip ettiği ifade edildi.

Tatbikatın Mısır Silahlı Kuvvetlerinin dost ülkelerle yürüttüğü askeri faaliyetler kapsamında düzenlendiği vurgulanarak, çalışmanın, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini pekiştirmeyi ve birliklerin muharebe hazırlık seviyesini yükseltmeyi amaçladığı kaydedildi.