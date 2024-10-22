Mısır ve Katar Gazze İçin Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır ile Gazze'de ateşkes çabalarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Abdulati'nin, başkent Kahire'de Katarlı Bakan Hatır'la bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili çabaların ele alındığı aktarılan açıklamada, Mısır ve Katar'ın Filistin davasına ilişkin kapsamlı ve adil çözüm çabalarına desteklerine dikkati çekildi.

Açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesi nedeniyle Gazze'ye yardımların ulaşmadığına vurgu yaptı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için İsrail ile Hamas arasında, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda dolaylı müzakereler aylardır sürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürme ve Gazze'den çekilmeme ısrarı ateşkes müzakerelerini sekteye uğratıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.