Mısır ve Sudan dışişleri bakanları saldırı sonrası egemenliğe saygıyı teyit etti

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, Mısır-Sudan sınırında yaşanan kanlı saldırının ardından yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki köklü ilişkileri ve egemenliğe karşılıklı saygı ilkesini teyit etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati ile Salim yaptıkları telefon görüşmesinde her iki ülkenin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı esasına dayanan kardeşlik ilişkilerinin önemini vurguladı.

Mısır-Sudan bağlarının tarihi derinliğine dikkati çeken mevkidaşlar, ikili ilişkilerin ortak çıkarlar doğrultusunda daha da geliştirilmesi hususunda mutabık kaldı.

Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El-Burhan, cumartesi günü Sudan ile Mısır sınırındaki altın madenleri sahasına düzenlenen hava saldırısı sonucu 72 maden işçisinin hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin araştırma komisyonu kurulması talimatı vermişti.

Sudan-Mısır sınırındaki saldırıda 72 madencinin öldüğü iddiası

Sudanlı insan hakları kuruluşu Acil Durum Avukatları, ülkenin kuzeydoğusundaki Kızıldeniz eyaletinin Şimal el-Vadi bölgesinde, Sudan-Mısır sınırındaki altın madenciliği sahalarına düzenlenen hava saldırısında en az 72 madencinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ulaşım koşullarının güç olduğu bölgedeki saldırıya ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğü, can kaybının artabileceği bildirilmişti.

Sudan basınında yer alan haberlerde, savaş uçaklarının madencilerin bulunduğu bölgeye 5'ten fazla füze fırlattığı, işçilerin barınaklarının yıkıldığı ve bazı maden kuyularının çökmesi sonucu madencilerin göçük altında kaldığı ileri sürülmüştü.

Yaralıların El-Ensari bölgesi, Kızıldeniz eyaletindeki Haya ve Port Sudan kentleri ile Nil Nehri eyaletindeki Atbara kentinde bulunan sağlık merkezlerine sevk edildiği aktarılmıştı.

Sudan Doktorlar Ağı da bölgedeki madencilik sahalarına düzenlenen hava saldırısında ölü ve yaralıların bulunduğunu bildirmişti.