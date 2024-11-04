Mısırlı İşletmeler Çin Pazarı İçin Hazırlanıyor

KAHİRE, 4 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Menufiye Valiliği'nde yer alan, ülkenin ve Ortadoğu'nun önde gelen Mecdul hurması üreticisi Linah Farms'ın üretim hattında hurma paketleyen işçiler, 28 Ekim 2024.
7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) için geri sayım sürerken, büyük Çin pazarında fırsatlar yakalamak isteyen Mısırlı işletmeler hazırlıklarını sürdürüyor. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
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