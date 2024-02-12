Mısırlı sporcular Çin Bahar Bayramı Wushu Şampiyonası'nda mücadele etti - Son Dakika
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Mısırlı sporcular Çin Bahar Bayramı Wushu Şampiyonası'nda mücadele etti

Mısırlı sporcular Çin Bahar Bayramı Wushu Şampiyonası\'nda mücadele etti

KAHİRE, 12 Şubat (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Çin Bahar Bayramı Wushu Şampiyonası'nın açılışında mücadele eden Mısırlı sporcular, 11 Şubat 2024. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

12.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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KAHİRE, 12 Şubat (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Çin Bahar Bayramı Wushu Şampiyonası'nın açılışında mücadele eden Mısırlı sporcular, 11 Şubat 2024. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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