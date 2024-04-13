Mısırlı zanaatkar Ahmed Şevki Osman, iki asırdır aile mesleği olan kumaş işlemeciliğine itinayla devam ediyor.
Başkent Kahire'nin tarihi Han Halili sokağındaki küçük dükkanında çalışan Osman, AA muhabirine zanaatı hakkında konuştu.
Osman, ailesinin yaklaşık 200 yıldır bu mesleği icra ettiğini, Mısır'da ve yurt dışında bu alanda tanındıklarını belirtti.
İpek kumaş üzerine altın rengi iplikle kimi zaman Kur'an-ı Kerim'den ayetler, kimi zaman özlü sözler ya da kuş şekilleri nakşettiğini kaydeden Osman, Suudi Arabistan'da bu işle ilgilenen kişiler olmadığı dönemde işledikleri Kabe örtüsünden numuneyi de gösterdi.
Osman, "Dedem Osman Abdulhamid, 10 yıl boyunca Kabe Örtüsü Dairesi Başkanlığı görevini ifa etti, 3-4 yıl üst üste Suudi Arabistan için Kabe örtüsü yaptı. Çok şükür." dedi.
Mısır'da bu zanaata "kamışçı" denildiğine işaret eden Osman, kumaş işlemeciliğinin, ipek kumaş üzerine altın renkli kamış ipliklerle yapıldığını aktardı.
İşlenecek ipek kumaşın büyüklüğüne, yazı ya da şeklin hacmine göre işin bir hafta ile 3 ay arasında sürdüğünü belirten Osman ancak Kabe örtüsünün nüshasının ise 3 ayı aldığını kaydetti.
Osman, "Bu kadim bir meslek ve ailem de bu zanaatı 200 yılı aşkın süre yapmış. Mısır'da bu zanaat Memlukluların ilk hükümdarı Şeceruddur dönemine kadar uzanıyor (1257)." ifadesini kullandı.
Mısırlı zanaatkar, Osmanlı ordusunda komutan olan dedesi Abdurrahman Kethuda'nın bu meslekte önemli bir isim olduğunu ve mesleğin başlangıcı ve devamında onun rolü olduğunu aktardı.
Son Dakika › Güncel › Mısırlı Zanaatkar Ahmed Şevki Osman, Aile Mesleği Olan Kumaş İşlemeciliğine Devam Ediyor - Son Dakika
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