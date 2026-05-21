Mısra Öz'den CHP Kurultayı Tepkisi

21.05.2026 20:48
Mısra Öz, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline tepki gösterdi, Özgür Özel'in yanında olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Çorlu Tren Faciası'nda oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve kısa süre önce CHP'ye katılan Mısra Öz, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına tepki göstererek, "Onur, haysiyet, cesaret ve mücadeleyle yanındayız Özgür Özel, bu darbenin karşısındayız, saraya hizmet eden bu aklı tanımıyoruz" dedi.

Öz, bir başka paylaşımında da CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le olan fotoğrafını, "Durduğumuz yer bilinsin. Tarih bir gün onuruyla mücadele edenleri de, hainlik edenleri de unutmayacak ve yazacak. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'dir" notuyla paylaştı.







