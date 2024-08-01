MİT, 7 ülkeden 26 kişinin takas operasyonunu gerçekleştirdi - Son Dakika
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MİT, 7 ülkeden 26 kişinin takas operasyonunu gerçekleştirdi

MİT, Ankara'da gerçekleştirdiği takas operasyonuyla 7 ayrı ülkede bulunan cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini sağladı. Bu operasyon, son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu olarak kaydedildi.

01.08.2024 16:55
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MİT, Ankara'da 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı

Kaynak: AA

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