MİT, 7 ülkeden 26 kişinin takas operasyonunu gerçekleştirdi
MİT, Ankara'da gerçekleştirdiği takas operasyonuyla 7 ayrı ülkede bulunan cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini sağladı. Bu operasyon, son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu olarak kaydedildi.
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1.08.2024 17:15:37. #1.13#
SON DAKİKA: MİT, 7 ülkeden 26 kişinin takas operasyonunu gerçekleştirdi - Son Dakika
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