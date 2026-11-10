MİT Başkanı Kalın, 10 Kasım'da Atatürk'ü anma mesajında cumhuriyet vurgusu yaptı - Son Dakika
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MİT Başkanı Kalın, 10 Kasım'da Atatürk'ü anma mesajında cumhuriyet vurgusu yaptı

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti. Kalın, cumhuriyetin kazanımlarını korumanın ve milli birliği güçlendirmenin emanetin gereği olduğunu vurguladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Cumhuriyetimizin banisi, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

MİT Başkanı Kalın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk'ün milletin en zor şartlar altında dahi kendi kaderini tayin etme iradesinden vazgeçmeyeceğini tarihe kaydettiğini belirtti.

Kalın, "Cumhuriyetimizin banisi, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Atatürk'ün bağımsızlık düşüncesini ortak bir ülküye, Milli Mücadele'yi ise yeni bir devletin kuruluşuna dönüştürdüğünü vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen sorumluluk, bu tarihi mirası akıl, bilgi, azim ve sorumluluk bilinciyle geleceğe taşımaktır. Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ülkemizin bağımsızlığını ve güvenliğini her şart altında muhafaza etmek, geçmişten devraldığımız emanetin gereğidir."

Kaynak: AA
Millî İstihbarat TeşkilatıMustafa Kemal Atatürkİbrahim Kalın10 KasımPolitikaGüncelSon Dakika

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