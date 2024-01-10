MİT Başkanı Kalın: "Güçlü ve dirençli bir Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz"
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Türkiye'nin güçlü ve dirençli bir ülke olarak bölge ve dünya barışı için önemli bir rol oynadığını belirtti. Fidan, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulayarak, ülkenin güvenliği ve istikrarı için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
MİT Başkanı Kalın: "Güçlü ve dirençli bir Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz"
Kaynak: AA