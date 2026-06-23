MİT Başkanı Kalın, Hafter ile Bingazi\'de Görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Libya'nın Bingazi kentinde bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Bingazi'de Hafter ile görüştü.

Görüşmede, Libya'daki barış ortamının devamı ile Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alındı.

Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede, çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi.