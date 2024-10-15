MİT, El Kaide Üyesi Teröristi Afrika'da Yakaladı - Son Dakika
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MİT, El Kaide Üyesi Teröristi Afrika'da Yakaladı

MİT, El Kaide Üyesi Teröristi Afrika\'da Yakaladı

MİT, El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Baykara, saldırı planlarını itiraf etti.

15.10.2024 11:48
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında bulunan El Kaide üyesi terörist Ahmet Baykara'yı kaçtığı Afrika ülkesinde operasyonla yakaladı.

MİT'in çalışmaları sonucunda, İdlib şehrinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üsleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen saldırılarda yer alan El Kaide üyesi Ahmet Baykara tespit edildi. TSK'ya yönelik daha birçok saldırı planladığı ortaya çıkarılan terörist, MİT'in öncelikli hedef listesine alındı. Ahmet Baykara, Türkiye'nin kendisini takip ettiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtı. MİT'in takibini sürdürdüğü Baykara, kaçtığı Afrika ülkesinde yakalanarak yurda getirildi. İfadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf eden terörist, Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği diğer teröristleri açıkladı.

El Kaide üyesi Baykara, 2014-2019 yılları arasında Suriye'de El Kaide ve çeşitli grupların bünyesinde yer aldı. Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı ve Suriye'nin Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı düzenledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MİT, El Kaide Üyesi Teröristi Afrika'da Yakaladı - Son Dakika

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