MİT'in Gizli Dinleme Eşyaları Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MİT'in Gizli Dinleme Eşyaları Yayınlandı

MİT\'in Gizli Dinleme Eşyaları Yayınlandı

MİT, 1965-2000 yılları arasında kullanılan dinleme cihazlarını ve teknolojilerini paylaştı.

01.11.2024 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbarat servislerinin geçmiş yıllarda kullandığı, aralarında çeşitli dinleme cihazları ve gizli kameralar ile bunların yerleştirildiği birçok objeyi paylaştı.

MİT ve çeşitli istihbarat servisleri tarafından 1965'ten 2000'li yılların başlarına kadar kullanılan cihazlar ve objeler, teşkilatın resmi internet sitesindeki 'Özel koleksiyon' bölümünde ziyaretçilerin erişimine açıldı. İstihbarat ajanları tarafından gizli takip ve casusluk faaliyetlerinde kullanılan dinleme cihazlarının yerleştirildiği eşya ve objeler dikkat çekti. Tuğla içine gizlenmiş dinleme cihazı, gizli kameralı robot kravat, ayakkabı topuğuna gömülü gizli ses kayıt cihazı ile Avrupa'da bir Türk büyükelçilik binasında bulunan dinleme cihazı paylaşılan fotoğraflar arasında yer aldı.

TUĞLADA GİZLİ DİNLEME TESİSATI

1965 yılında Avrupa'daki bir Türk büyükelçilik binasında MİT çalışanları tarafından ele geçirilen diyafon ile ilgili paylaşılan bilgide, söz konusu diyafonun büyükelçinin odasında gizli dinleme yapmak için karşı ülkenin istihbarat casusu tarafından kullanıldığı belirtildi. Tuğla içine yerleştirilmiş dinleme cihazının da yine 1976'da Avrupa'daki bir Türk büyükelçilik binasında bulunduğu belirtildi. İstihbarat tarihi boyunca kullanılan yöntemlerden biri olarak bilinen 'filme alınmış doküman görüntüsünü gizleme metodu'nun ise 1970'li yıllarda MİT tarafından gizli haberleşmelerde kullanıldığı bilgisi yer aldı. Kart üzerinde bulunan söz konusu şifreli metinlerin, bir büyüteç yardımıyla okunabilecek kadar küçük şekilde fotoğrafa monte edildiği, şifrenin ancak kimyasal bir çözelti kullanıldığında görünür hale geldiği aktarıldı.

ROBOT KRAVAT

Paylaşılan diğer bilgilere göre; 1965-1980 yılları arasında ise broş görünümlü ve 1,5 santimetre çapındaki bir kamera sayesinde operasyonlarda görüntü almayı sağlayan robot kravatlar kullanıldı. 1967-1989 yılları arasında da ayakkabı topuğuna gizlenmiş dinleme cihazları, dönemin en çok kullanılan ancak riskli sayılan yöntemlerinden biri oldu. Sigara paketlerine yerleştirilen telsiz vericiler, 2000'li yılların başından beri çeşitli operasyonlarda kullanıldı. Bu yöntem birçok operasyonda başarılı sonuçlar sağladı.

Kaynak: DHA

dinleme cihazı, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'in Gizli Dinleme Eşyaları Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:51:33. #1.12#
SON DAKİKA: MİT'in Gizli Dinleme Eşyaları Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.