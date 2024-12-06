MİT Operasyonu: 13 Kaçakçı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MİT Operasyonu: 13 Kaçakçı Tutuklandı

MİT ve jandarma, insan kaçakçılığında 20 kişiyi gözaltına aldı, 13'ü tutuklandı.

06.12.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve güvenlik güçlerinin insan kaçakçılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 20 kişiden 13'ü tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düzenlediği operasyonda insan kaçakçılığı suçlamasıyla 10'u kamu görevlisi 14 kişi gözaltına aldı. Operasyonda, 12 yasa dışı göçmen yakalandı.

MİT'in istihbarat çalışması sonucu, kaçakçıların daha büyük bir şebekeye bağlı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, şebekenin Türkiye'deki organizatörlerinden H.B.A, yurt dışına kaçmak üzereyken Antalya'nın Finike ilçesinde gözaltına alındı. H.B.A'nın Kilis'teki villasında yapılan aramada ise Suriye vatandaşı F.H. yakalandı.

MİT tarafından şebekenin Türkiye'deki yöneticilerinden olduğu belirlenen M.A. da Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla gözaltına alındı.

MİT ve güvenlik güçlerinin insan kaçakçılığına yönelik ortak operasyonunda, gözaltına alınan diğer şüphelilerle birlikte 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si organizatör, 6'sı kamu görevlisi olmak üzere 13 kişi tutuklandı.

Şüphelilerden 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Suriyeli F.H. ise sınır dışı edildi.

Yasa dışı göçmenlerin, bazı şüphelilerin eşliğinde yurda kaçak giriş anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Operasyon, Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Göçmen, Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT Operasyonu: 13 Kaçakçı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
23:25 Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
23:21 Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim
23:16 FIFA’dan transfer piyasasını altüst edecek karar FIFA'dan transfer piyasasını altüst edecek karar
23:05 ABD’de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
22:40 Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet etti Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 17:35:42. #1.12#
SON DAKİKA: MİT Operasyonu: 13 Kaçakçı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.