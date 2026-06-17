MİT\'ten DEAŞ\'a Büyük Darbe

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ terör örgütünün Horasan Vilayeti'nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 'Abu Ubeyde/Abu İbrahim' kod adlı Ahmet Kazancı'yı yakaladı.

MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda, Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ'ın Horasan Vilayeti'ne (ISKP) katıldığı tespit edildi. Kazancı'nın DEAŞ'a ait kamplarda aktif görev yaptığı saptandı. Kazancı'nın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın Türk Medya Sorumlusu 'Abu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ayrıca Kazancı'nın, Özgür Altun'un yakalanmasının ardından yerine geçerek örgütsel faaliyetleri devraldığı da belirlendi.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Ahmet Kazancı'nın, Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu, Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimler ve örgütsel faaliyetleri sonrası illegal yollardan Türkiye'ye giriş yapıp, örgütsel çalışmalarını sürdürmeyi planladığı öğrenildi. Bunun üzerine MİT, operasyon için düğmeye bastı. Örgütsel faaliyetleri takip edilen 'Abu Ubeyde/Abu İbrahim' kod adlı Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

FAALİYETLERİ İTİRAF ETTİ

Ahmet Kazancı, ifadesinde; Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Özgür Altun ile ilişkisini, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimleri, DEAŞ adına yürüttüğü medya/propaganda faaliyetleri kapsamındaki görevlerini itiraf ederek, detaylarını aktardı. Operasyon ile DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratıldığı, DEAŞ'ın unsur kazanımının deşifre olduğu ve eylem planlamalarının ele geçirilmesinin sağlandığı aktarıldı.