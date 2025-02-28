Mithat Usta: Geleneksel Baston Sanatını Yaşatıyor - Son Dakika
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Mithat Usta: Geleneksel Baston Sanatını Yaşatıyor

El işçiliğiyle baston üreten Mithat Güllüoğlu, teknolojiyi reddederek sanatını sürdürüyor.

28.02.2025 15:44
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El işçiliğinin son temsilcilerinden Mithat Usta, ürettiği bastonlarıyla teknolojiye direniyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, el işçiliğiyle baston üretimi yapan 39 yaşındaki Mithat Güllüoğlu, mesleğini çocukluğundan bu yana büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Gülüoğlu'nun kartal, yılan, kurt figürleriyle süslediği bastonlar 20 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Eski Cami Sokak'taki Bastoncular Çarşısı'nda çalışan Güllüoğlu, bir yıl boyunca dinlendirdiği kızılcık ağacından yapılan bastonlarını 750 ila 20 bin lira arasında satışa sunuyor. Güllüoğlu, mesleğe adım atış sürecini şu sözlerle anlattı:

"Çocukluğumuzdan bugüne bu mesleği yapıyorum. Gerçek ustalar ağabeylerimdi. Onların yanında görerek denedim. Baktım, bende de yetenek varmış. Baston yapmaya başladım. Ağacı elime alıyorum, ne çizersem, ne istersem tamamen hayal gücümle alakalı o figürü yapabiliyorum."

Teknolojiye direnerek geleneksel sanatı yaşatıyor

Tamamen el işçiliğiyle baston ürettiğini vurgulayan Güllüoğlu, makine kullanmadıklarını belirterek, "Biz el emeği işçilik yapıyoruz. Yaptığımız bastonlar tamamen el işçiliğiyle oluyor. Teknolojiye de direniyoruz. Teknoloji ile de mücadele ediyoruz. Destek göremiyoruz. Kendi çabalarımızla mesleği ayakta tutmaya çalışıyoruz. Destek bekliyoruz" dedi.

Sanatını icra ederken bastonlara hayvan figürleri işleyen Güllüoğlu, iguana, kaplumbağa, yılan, kurt, salyangoz, at, köpek, kartal, leylek ve kurbağa gibi farklı motiflerle ürünlerine sanatsal bir dokunuş katıyor.

Geleneksel baston yapımını yaşatmak için mücadele eden Güllüoğlu, mesleğinin gelecek nesillere aktarılması için destek çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mithat Usta: Geleneksel Baston Sanatını Yaşatıyor - Son Dakika

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