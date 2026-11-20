MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE), mayınlı arazilerde geçit açmak için kullanılan ALPAY sistem ailesinin ilk hava versiyonu ALPAY-D'nin saha testlerinin tamamlandığını açıkladı.

MKE'den yapılan açıklamaya göre; piyade birliklerinin mayınlı arazilerden güvenli geçişini sağlamak üzere tasarlanan ve insansız hava aracıyla (dron) görev yapan MKE ALPAY-D'nin saha testleri başarıyla tamamlandı. MKE mühendislerince yerli imkanlarla geliştirilen ALPAY-D, anti-personel mayınlarına karşı görev yapacak. Sistem, taşıdığı patlayıcı düzeneğini insansız hava aracıyla mayınlı bölgeye havadan seriyor ve uzaktan komutayla patlatarak piyadelerin geçişi için mayınlardan arındırılmış güvenli bir koridor oluşturuyor. ALPAY-D, kullanılan insansız hava aracının taşıma kapasitesine göre 25 veya 50 metre uzunluğunda 2 farklı geçit açabiliyor.

MKE ALPAY-D, 2 personel tarafından kısa sürede kurulup göreve hazır hale geliyor. Personel, patlayıcı düzeneğinin bölgeye taşınmasından serilmesine ve patlatılmasına kadar geçit açma işleminin tamamını mayınlı sahaya girmeden uzaktan yönetebiliyor. Dünyada büyük bir tehdit haline gelen mayınlı sahalar için güvenli çözüm sunan ALPAY-D, yüksek ihracat potansiyeliyle de öne çıkıyor.