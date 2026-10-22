MKE'nin TOLGA 20 mm çift silahlı sistemi muadillerinden 3 kat hızlı atım hızı sunuyor - Son Dakika
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MKE'nin TOLGA 20 mm çift silahlı sistemi muadillerinden 3 kat hızlı atım hızı sunuyor

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MKE\'nin TOLGA 20 mm çift silahlı sistemi muadillerinden 3 kat hızlı atım hızı sunuyor
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MKE, yerli imkanlarla geliştirdiği TOLGA 20 milimetre çift silahlı revolver sisteminin dakikada 3 bin 200 atım yapabildiğini ve muadillerinden 3 kat hızlı atış hızına ulaştığını bildirdi. Sistem, dron ve İHA'lar ile kamikaze insansız deniz araçlarına karşı da kullanılabiliyor.

MAKİNE ve Kimya Entdüstisi (MKE) tarafından yerli imkanlarla geliştirilen, MKE TOLGA 20 milimetre çift silahlı revolver sistemi, muadillerinden 3 kat daha hızlı atım hızına sahip.

MKE'den yapılan açıklamaya göre; dron ve İHA'lardan kamikaze insansız deniz araçlarına uzanan yeni nesil tehditlere karşı geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin kabiliyetlerini artırma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların bir parçası olan TOLGA 20 milimetre çift silahlı revolver sistemi, tek kulede iki adet 20 milimetre silahı bir araya getiriyor. Dakikada toplam 3 bin 200 atım hızı ile hava ve deniz tehditlerine karşı yüksek ateş gücü sunan 20 milimetre çift silahlı revolver sistemi dünyadaki muadillerinden tam 3 kat daha hızlı atım hızına sahip. Ayarlanabilir atım hızı sayesinde farklı görev ihtiyaçlarına cevap verebilen sistem, dron ve İHA'ların yanı sıra kamikaze insansız deniz araçlarına karşı da görev yapabiliyor.

TOLGA 20 milimetre çift silahlı revolver sistemi, NATO standartlarına uyumlu konvansiyonel 20 milimetre mühimmatın yanı sıra MKE tarafından geliştirilen parçacıklı anti-dron mühimmatıyla 1000 metre etkili menzille tehditlere karşı görev yapabiliyor. -30 derece ile +70 derece arasındaki yükseliş açısıyla farklı irtifa ve yüksekliklerdeki hedeflere karşı kullanılabilen silah sistemi, yüksek atım kapasitesi ve farklı mühimmat seçenekleriyle hava ve deniz unsurlarının yakın savunmasına katkı sağlıyor. MKE TOLGA'nın 20 milimetre çift silahlı revolver sistemi, Polatlı'da gerçekleştirilen Ateş Serbest 2026 faaliyetinde hedef dronu kısa sürede başarıyla etkisiz hale getirmişti.

Kaynak: DHA
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