MKE'nin Yeni Füze Sistemi ENFAL-17 Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MKE'nin Yeni Füze Sistemi ENFAL-17 Tanıtıldı

06.05.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE, SAHA 2026'da ENFAL-17 füzesini sergiledi; düşük maliyetle etkili savunma amaçlıyor.

FERHAT YASAK- Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından alçak irtifada uçan hedeflere karşı geliştirilen ve adını Kur'an-ı Kerim'den alan "ENFAL-17" füzesi, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk kez sergilendi.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026'da ilk kez sergilenen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) ile entegre çalışacak ENFAL-17 füzesini, AA'ya anlattı.

Son dönemlerin en önemli tehditlerinden birisinin insansız hava araçları ve dronlar olduğunu belirten Keleş, bu tip tehditlere karşı tehditle paralel olarak tedbir geliştirme ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

Keleş, tedbir geliştirme kapsamında TOLGA YHSS'yi geliştirdiklerini dile getirerek, "TOLGA sistemi radarlardan aldığı görüntüleri yapay zeka destekli komuta kontrol sistemine aktarmak suretiyle, burada hem işin soft-kill tarafında jammerlarla devre dışı bırakma, ondan sonra hard-kill tarafında namlulu silahlarla 12, 20, 35 milimetrelik silahlarla ve bunlarda sırf dronlara özel geliştirilen mühimmatlar kullanmak suretiyle bertaraf edilmesi konusu." dedi.

Bunların yeterli olmadığını vurgulayan Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu takviye etmek maksadıyla 3 yeni sistem daha ekleniyor TOLGA'ya. Bunlardan biri lazerle dronları imha edecek, lazer hava savunma sistemi. Bir diğeri mikrodalga. Onun testleri yetişmediği için buraya getiremedik ama fuardan hemen sonra testleri devam ediyor olacak. Mikrodalga, belli bir mesafeye yaklaşmış olan, mikrodalganın gücünün yettiği alana girmiş olan dronların yakılması şeklinde. Özellikle sürü saldırıları için çok ciddi bir tedbir o. Bir diğeri de ENFAL-17. ENFAL-17 bir roket sistemi. Özellikle Şahid benzeri dronlara, 30 bin feete kadar etkili olduğu için sadece Şahid benzeri dronlar da değil, aynı zamanda 30 bin feetin altında gelen her türlü tehdit, buna stand-off mühimmatı, taarruz helikopterlerini de ekleyebiliriz veya çok alçak irtifa gelen insanlı hava tehditlerini ekleyebiliriz. Bütün bu tehditlere karşı tedbir olmak üzere geliştirdiğimiz bir sistem."

"Tehdit ucuzsa tedbirin de ucuz olma mecburiyeti var, ENFAL-17 böyle bir ihtiyacı karşılıyor"

MKE Genel Müdürü Keleş, ENFAL-17'nin tüm tehditlere karşı tedbir olmak üzere geliştirilen sistem olduğunu vurgulayarak, "Bu sistemin iki tane temel özelliği var. Birincisi isabet kalitesi, yani isabet oranının yüksekliği. İkincisi de EBU oluşu, yani 'etkili, basit, ucuz' bir sistemi olması. Emsallerine göre sekizde bir daha düşük maliyette. Çünkü tehdit düşük maliyette, dolayısıyla çözümü de düşük maliyette olma mecburiyeti var." ifadesini kullandı.

Keleş, şöyle devam etti:

"En son İran Savaşı'nda Körfez ülkelerinin basit Şahid dronlara bile Patriot atmak zorunda kaldıkları ve bunların katlandıkları maliyeti, artı stok yönetme güçlüğünü görmüş olduk. Dolayısıyla eğer tehdit ucuzsa tedbirin de ucuz olma mecburiyeti var. ENFAL-17 böyle bir ihtiyacı karşılıyor. ENFAL-17 adını bu roket sistemine verdik ama aslında bu TOLGA sisteminin bir parçası. Dolayısıyla ENFAL-17 adıyla yüklediğimiz anlam aslında TOLGA'nın tamamına yüklenen bir misyon."

TOLGA sisteminin, manevi motivasyonla da desteklenmiş bir savunma sistemi olduğuna işaret eden Keleş, bunun Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden de geçtiğini, normal tedarik süreçlerinin devam ettiğini, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının toplandığını aktardı.

"Kendi envanterimize girmeden ihracat potansiyeliyle beraber gelen çok etkili bir sistem"

İlhami Keleş, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde bunların tedarikine ilişkin kararın verildiğini kaydederek, şunları paylaştı:

"Şu anda Savunma Sanayii Başkanlığı'yla yürüttüğümüz proses kapsamında envantere alınmaya devam edilecek. Sadece Türkiye değil aynı zamanda Mısır, Suudi Arabistan ve Katar, üç ülkeye de bunları satmış durumdayız. Onların süreçleri de devam ediyor. Dolayısıyla daha bizim kendi envanterimize girmeden ihracat potansiyeliyle beraber gelen çok etkili bir sistem. Çünkü çok önemli bir ihtiyaca çok düşük bir maliyette cevap verebilme kabiliyeti var. Yani etkili, basit ve ucuz bir çözüm. O da yeni üretim politikamız."

SAHA 2026 kapsamındaki fuarda millileştirme yeteneğinin de gündeme getirildiğine dikkati çeken Keleş, "Dün de Milli Savunma Bakanlığıyla tek kaynak alım sözleşmesini imzaladığımız KBRN sistemleri var. Yani Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) bir saldırıda askerlerimizi, tesis çalışanlarını yani insanları korumak için geliştirdiğimiz, daha önceden Türkiye'de üretilmeyen KBRN sistemlerini de millileştirdik ve dün de onun imzasını attık."diye konuştu.

Keleş, 155 milimetre araç üstü topları, 105 milimetre topları ve ilk kez fuarda sergilenen pek çok sistemin lansmanlarının da yapılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MKE'nin Yeni Füze Sistemi ENFAL-17 Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
MHP’li Feti Yıldız’dan ’mutlak butlan’ açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış
Tahir Kıran’dan Fenerbahçe’deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor

18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 19:03:50. #7.12#
SON DAKİKA: MKE'nin Yeni Füze Sistemi ENFAL-17 Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.