MKE ve CENTURY ARMS\'tan Tüfek İhracatı Anlaşması

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) ile ABD şirketi CENTURY ARMS arasında 12 farklı yarı otomatik tüfek modelinin ihracatına ilişkin anlaşma imzalandı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda düzenlenen törende, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve CENTURY ARMS Genel Müdürü Michael Sucher anlaşmaya imza attı.

Anlaşma töreninde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve MKE Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Kavaklıoğlu ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank??????? da yer aldı.