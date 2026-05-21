Mladenov'dan Barış Planı Uyarısı

BİRLEŞMİŞ Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanmasının önündeki engelleri sıraladı.

Mladenov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen "Filistin Sorunu Dahil Orta Doğu'daki Durum" isimli oturumda, Gazze Barış Kurulu'nca hazırlanan ve Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin ilk yazılı raporu sundu.

Ateşkesin garantör ülkeleri Mısır, Türkiye, Katar ve ABD ile 20 maddelik kapsamlı barış planının bir sonraki adımını tasarlamak amacıyla ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Mladenov, BMGK üyelerine barış planı sürecinde yapılanları, takip edilecek yol haritasının ilkelerini ve uygulama konusundaki engelleri anlattı.

Mladenov, "Uygulamanın yalnızca Filistin yükümlülükleriyle ilerleyemeyeceğini de açıkça belirtmek isterim. Süregelen cinayetler, İsrail'in insani yardım akışını etkileyen kısıtlamaları soyut konular değil. Bunlar, Filistinlilerin savaşın bitip bitmediği ve bu sürecin gerçekten güvenlik ve iyileşme sağlayıp sağlayamayacağı konusundaki günlük algılarını şekillendiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu sürecin ilerlemesi noktasında verdiği sözü yerine getirmediğini vurgulayan Mladenov, "Bugüne kadar en iyi çabalarımıza ve garantörlerin çabalarına rağmen bu gerçekleşmedi." dedi.

Mladenov, barış planı süreciyle ilgili Filistin'in kendi kaderini tayin etmesi ve Gazze'nin yeniden inşası ve silahların tasfiyesi gibi maddelerin altını çizerek, yol haritasının aşamalarının sıralanışının önemine işaret etti.

Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi, "Hiçbir Filistinli silahlı grubun İsrail'e silah devretmesi gerekmeyecek. Bu, silahların bir düşmana değil, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne geçtiği anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze halkının insani durumu

Mladenov, bölgede henüz bir iyileşmenin söz konusu olmadığına vurgu yaparak, "Gazze Şeridi'ndeki binaların yaklaşık yüzde 80'i hasar görmüş veya yıkılmış durumda. Evlerin, okulların ve hastanelerin eskiden bulunduğu yerlerde hala yaklaşık 7 milyon ton moloz yığını duruyor ve bu molozların büyük bir kısmı, patlamamış mühimmatlarla karışmış halde." diye konuştu.

"Bu sabah itibarıyla çadırlarda ve binaların harabeye dönmüş kalıntılarının içinde yaşıyorlar. Gazze'deki çalışma çağındaki her 100 Filistinliden yaklaşık 80'inin bir işi bulunmuyor." diyen Mladenov, bölgede yaşayan bir milyondan fazla Filistinlinin kalıcı barınağı olmadığının altını çizdi.

Mladenov, Gazze'deki su kıtlığına, sağlık ve eğitim sistemlerinin "tamamen çökmüş durumda" olduğuna dikkati çektiği konuşmasında, "Ateşkes, ki sürecin en önemli parçasıdır, şu an yürürlükte, ancak mükemmel olmaktan çok uzak şekilde işliyor." şeklinde konuştu.

Gazze'de İsrail ordusunun ateşkesi her gün ihlal ettiğini ve bunların bazılarının "oldukça ciddi nitelikte" olduğunu belirten Mladenov, "Bugünün acı gerçeği budur." dedi.