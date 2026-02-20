Mobil Eğitim Aracı ile Sıfır Atık Eğitimi

Melikgazi Belediyesinin "Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı", öğrencilere farkındalık kazandırmak amacıyla sıfır atık eğitimi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen araçla, Osman Ulubaş Anaokulunda öğrencilere farkındalık kazandırmak için eğitim verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çevre dostu nesiller yetiştirmek amacıyla sıfır atık ve geri dönüşüm hakkında detaylı eğitim verildiğini ifade etti.

Geri dönüştürülebilir atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasının temiz bir dünya ve sürdürebilir bir yaşam için önemli olduğunu anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yüzden atıkları dönüştürmeli, yeniden ekonomiye kazandırmalıyız. Mobil sıfır atık toplama ve eğitim aracımız ile ilçemizdeki okullarımızı ziyaret ederek, mobil eğitim aracımızda alanında uzman ekiplerimiz tarafından interaktif sunumlar gerçekleştiriliyor. Öğrenciler burada hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bu vesileyle Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm tesisimize gelemeyen öğrencilerimizin ayağına hizmet götürmüş, onları bilinçlendirmiş oluyoruz. Çevreye duyarlı bireylerin küçük yaşta bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki bilinçli nesiller, temiz bir geleceğin teminatıdır. Eğitimlerimiz merkez ve kırsal dahil olmak üzere farklı okullarda da devam edecek."

Öğrenciler de evlerinde mavi poşetlere topladıkları atıkları yetkililere teslim ederek geri dönüşüm çalışmalarına destek verdi.