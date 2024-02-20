Modi, Cammu Keşmir\'in özel statüsünü eleştirdi

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan ve 2019'da feshedilen Anayasa'nın 370'inci maddesini "bölgenin kalkınmasının önündeki en büyük engel" olarak nitelendirdi.

Times of India'nın haberine göre, Modi, 3. dönem başbakanlığa adaylığını koyduğu Hindistan'da, 2024 genel seçimleri öncesinde Cammu Keşmir'de düzenlenen mitingde konuştu.

Cammu Keşmir bölgesine özel statü tanıyan Hindistan Anayasası'nın 370'inci maddesinin 2019'da iptal edilmesine değinen Modi, şu ifadeleri kullandı:

"370'inci madde, Cammu Keşmir'in kalkınmasının önündeki en büyük engeldi. Ancak Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümetinin maddeyi feshetmesiyle bölge kalkınmaya doğru ilerliyor. Artık 370'inci madde ortadan kaldırıldığına göre, BJP'nin en az 370, BJP önderliğindeki seçim ittifakı olan Ulusal Demokratik İttifakı'nın da 400 koltuk alması için halkın yardımını isteyebilirim."

Özel statüsü iptal edilmeden önce Cammu Keşmir'de, yerel halk dışındaki kişiler mülk satın alamıyor ya da yerel hükümet işlerine başvuramıyordu.