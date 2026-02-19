Modi'den Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika
Modi'den Yapay Zeka Vurgusu

19.02.2026 11:14
Modi, yapay zekanın insan odaklı olması ve küresel işbirliğinin önemini vurguladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yapay zekanın insan odaklı ve kapsayıcı olması gerektiğini belirterek, bu konuda küresel işbirliğine duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Hindistan Başbakanlık Ofisinin açıklamasına göre Modi, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada bu teknolojinin geleceğini değerlendirdi.

Modi, yapay zekanın, insanlık tarihindeki büyük dönüm noktalarının getirdiği değişimlerle aynı büyüklükteki değişimlerin habercisi olduğuna dikkati çekti.

Yapay zekanın, doğru yönlendirilmediğinde yıkıma yol açan ancak doğru yönlendirildiğinde çözüm getiren bir güç olduğunu söyleyen Modi, Hindistan'ın bu teknolojiden korkmadığını, fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

Hindistan'ın yapay zekaya yönelik 5 maddelik vizyonu

Modi, Hindistan'ın yapay zekaya yönelik 5 maddelik vizyonunu paylaşarak, etik ilkeler temelinde, denetimlere tabi, veri sahiplerinin hakkını gözeten, kapsayıcı ve doğrulanabilir olmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Öte yandan, Modi, insanların yapay zeka için "veri kaynakları" veya "ham madde" haline gelmemesinin, bu teknolojinin makine değil insan odaklı olmasının önemini vurguladı.

Yapay zekanın bu nedenle "demokratikleştirilmesi" gerektiğini vurgulayan Modi, özellikle Küresel Güney'de kapsayıcılık ve güçlendirme aracı olarak kullanılması gerektiğini ifade etti.

Modi, insanlığın birlikte hareket etmesi halinde yapay zekanın insan potansiyelini yeni zirvelere taşıyacağını dile getirdi.

Yapay zekayla üretilen uydurma ve taklit içeriklerin toplumları istikrarsızlaştırdığının altını çizen Modi, küresel standartlara duyulan acil ihtiyaca işaret etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
