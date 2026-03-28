Modi ve Bin Selman'dan Deniz Yolları Mutabakatı

Hindistan Başbakanı ?Narendra Modi?, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, "seyrüsefer serbestisinin sağlanması ve deniz yolların açık tutulması" gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Veliaht Prens Bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bölgesel enerji altyapısına yönelik saldırıları kınadığını yineleyen Modi, "Seyrüsefer serbestisinin sağlanması, deniz yollarının açık ve güvenli tutulması gerektiği konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Modi, Suudi Arabistan'daki Hint topluluğunun refahına destekleri için Bin Selman'a teşekkür ettiğini aktardı.