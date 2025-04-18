Modi ve Musk'tan Teknoloji İşbirliği İle İlgili Görüşme

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, telefon görüşmesinde iki ülke arasında teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğini ele aldı.

Modi, sosyal medya platformu X üzerinden Musk ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Trump'ın kıdemli danışmanı Musk ile ülkeleri arasında teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliği imkanlarını görüştüklerini aktaran Modi, Hindistan'ın bu alanlarda ABD ile işbirliğini geliştirmede "kararlı" olduğunu vurguladı.

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, 16 Nisan'da ABD'li milyarder Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink'ten gelen bir heyetle görüşmüş ve toplantıda uydu ağının Hindistan'daki mevcut ve gelecek yatırım planlarını ele aldıklarını belirtmişti.

Başbakan Modi, 13 Şubat'ta ABD ziyareti sırasında Musk ile görüşmüş ve uzay ve teknoloji gibi çeşitli konular ele alınmıştı.