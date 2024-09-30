Modi ve Netanyahu'dan Orta Doğu Görüşmesi

Güncel

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

???????Modi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ele aldıklarını açıklayan Modi, "Terörizmin dünyamızda yeri yoktur. Bölgesel gerilimin tırmanmasını önlemek ve tüm rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını sağlamak hayati önem taşımaktadır. Hindistan barış ve istikrarın bir an önce tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemeye kararlıdır." ifadelerine yer verdi.