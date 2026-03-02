Modi ve Netanyahu'dan Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Modi ve Netanyahu'dan Telefon Görüşmesi

02.03.2026 09:58
Modi, Netanyahu ile görüşerek bölgedeki gelişmeleri ve sivillerin güvenliğini ele aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede mevcut bölgesel durumun ele alındığını belirten Modi, "Son gelişmelerle ilgili Hindistan'ın endişelerini ilettim ve bir öncelik olarak sivillerin güvenliğini vurguladım." ifadesini kullandı.

Modi, ülkesinin "düşmanlıkların bir an önce sona erdirilmesinin gerekliliğini" yinelediğini kaydetti.

Kaynak: AA

