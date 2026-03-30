Mogadişu\'da Akaryakıt Fiyatları Artıyor

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Somali'nin başkenti Mogadişu'da akaryakıt fiyatında artış yaşandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, savaş öncesinde litre fiyatı 0,65 dolar seviyesinde olan akaryakıt fiyatı, saldırıların başlamasıyla 1,5 dolara kadar yükseldi.

Artan fiyat artışları nedeniyle son günlerde özellikle toplu taşıma aracı olan bajaaj (tuk tuk) sürücüleri gösteriler düzenlerken benzinliklerde uzun kuyruklar oluştu.

Protestolar sonrası fiyatlarda kısmi bir düşüş yaşandı ancak başkent Mogadişu'da akaryakıt halen 1,25 ile 1,35 dolar arasında satılıyor.