ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Somali'nin başkenti Mogadişu'da akaryakıt fiyatında artış yaşandı.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, savaş öncesinde litre fiyatı 0,65 dolar seviyesinde olan akaryakıt fiyatı, saldırıların başlamasıyla 1,5 dolara kadar yükseldi.
Artan fiyat artışları nedeniyle son günlerde özellikle toplu taşıma aracı olan bajaaj (tuk tuk) sürücüleri gösteriler düzenlerken benzinliklerde uzun kuyruklar oluştu.
Protestolar sonrası fiyatlarda kısmi bir düşüş yaşandı ancak başkent Mogadişu'da akaryakıt halen 1,25 ile 1,35 dolar arasında satılıyor.
Son Dakika › Güncel › Mogadişu'da Akaryakıt Fiyatları Artıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.