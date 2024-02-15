Moğolistan, aşırı soğuk hava koşullarında yarım milyondan fazla hayvanın ölümü üzerine afet hazırlıklarını yükseltti

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ÇEKİM TARİHİ: 4-5 Şubat 2024

Besi hayvanlarının çeşitli görüntüleri

Moğolistan hükümeti, aşırı soğuk hava koşullarında yarım milyondan fazla hayvanın ölmesi üzerine ülkenin afet hazırlıklarını yüksek alarm seviyesine çıkardığını duyurdu.

Hükümetin basın ofisinden Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene'nin hayvancılık sektöründeki zorlukların üstesinden gelinmesi ve çobanlara geniş kapsamlı destek sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınması talimatını verdiği belirtildi.

Çarşamba günü itibarıyla toplam 508.039 baş hayvanın öldüğü belirtilen açıklamada, ülkenin neredeyse tüm eyaletlerinde bu kış sert hava koşullarının yaşandığı ifade edildi.

Dünyanın son göçebe ülkelerinden biri olan Moğolistan'da hayvancılığın teşvik edilmesi, denize kıyısı olmayan ülkenin madenciliğe bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek için en uygun çözüm olarak görülüyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, ülkede 2023 yılı sonu itibarıyla 64,7 milyon çiftlik hayvanı bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor. (XHTV)