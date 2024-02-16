Moğolistan\'da aşırı soğuk hava nedeniyle 611.924 baş hayvan öldü

ULAN BATUR, 16 Şubat (Xinhua) -- Moğolistan genelinde "dzud" olarak bilinen aşırı soğuk hava nedeniyle bu kış en az 611.924 baş hayvan öldü.
"Dzud" terimi, Moğolistan'da zeminin donması veya karla kaplı olması nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğü şiddetli soğuk kış mevsimini tanımlamak için kullanılıyor.
Devlet Acil Durum Komisyonu (SEC) tarafından Cuma günü yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin 21 vilayeti arasında en yüksek hayvan ölüm oranlarının kaydedildiği vilayetler doğudaki Khentii, Dornod, Sukhbaatar ve Dornogovi'nin yanı sıra orta batıdaki Arkhangai oldu.
Açıklamada, en az 13.500 çoban hanesinin karda mahsur kaldığı ve kar nedeniyle 38.400 kilometrelik yolun kapandığı belirtildi.
Son göçebe ülkelerden biri olan Moğolistan, sert geçen kış ve hayvan kayıpları nedeniyle son dönemde afet hazırlıklarını yüksek alarm seviyesine yükseltti.
Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre ülkede 2023 yılı sonu itibarıyla 64,7 milyon çiftlik hayvanı bulunuyor.
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Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de pakette yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'daki mitinginde yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin doğal gaz getirme yetkisine değinerek, 'Bizim olmadığımız büyükşehir belediyesi doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok.' dedi. Bu sözler, Hatay'da tartışmalara neden olan merkezi yönetimle yerel yönetim uyumunu bir kez daha gündeme getirdi.
Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Ergün, saha çalışmalarında vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı. Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Marka hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davayı kazanan Gökçe Kırgız Durukan, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada "İsmi Gökçe Kırgız Taner olarak kullanmak istediği için yeniden dava açacağız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çakarlı araçlarla konvoy yapan rakibi Turgut Altınok'a göndermede bulundu. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılacağını söyleyerek "Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz." dedi.
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