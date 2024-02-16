Moğolistan\'da aşırı soğuk hava nedeniyle 611.924 baş hayvan öldü

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ULAN BATUR, 16 Şubat (Xinhua) -- Moğolistan genelinde "dzud" olarak bilinen aşırı soğuk hava nedeniyle bu kış en az 611.924 baş hayvan öldü.

"Dzud" terimi, Moğolistan'da zeminin donması veya karla kaplı olması nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğü şiddetli soğuk kış mevsimini tanımlamak için kullanılıyor.

Devlet Acil Durum Komisyonu (SEC) tarafından Cuma günü yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin 21 vilayeti arasında en yüksek hayvan ölüm oranlarının kaydedildiği vilayetler doğudaki Khentii, Dornod, Sukhbaatar ve Dornogovi'nin yanı sıra orta batıdaki Arkhangai oldu.

Açıklamada, en az 13.500 çoban hanesinin karda mahsur kaldığı ve kar nedeniyle 38.400 kilometrelik yolun kapandığı belirtildi.

Son göçebe ülkelerden biri olan Moğolistan, sert geçen kış ve hayvan kayıpları nedeniyle son dönemde afet hazırlıklarını yüksek alarm seviyesine yükseltti.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre ülkede 2023 yılı sonu itibarıyla 64,7 milyon çiftlik hayvanı bulunuyor.