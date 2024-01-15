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Moğolistan'da Buz Kaydırağından En Fazla Kişi Kaydı Guinness Dünya Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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Moğolistan'da Buz Kaydırağından En Fazla Kişi Kaydı Guinness Dünya Rekoru Kırıldı

Moğolistan'da düzenlenen uluslararası buz ve kar festivali sırasında, 12 metre genişliğinde ve 18 metre uzunluğundaki buz kaydırağından bir saat içinde 408 kişi kayarak yeni bir Guinness dünya rekoru kırıldı. Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanı Bat-Ulzii Bat-Erdene, bu başarıyla Guinness Dünya Rekorları sertifikasını teslim aldı.

Moğolistan\'da Buz Kaydırağından En Fazla Kişi Kaydı Guinness Dünya Rekoru Kırıldı
15.01.2024 - 15:56,  Güncelleme: 15:57
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ULAN BATUR, 15 Ocak (Xinhua) -- Moğolistan'da "bir saat içinde en fazla sayıda kişinin buz kaydırağından kaydığı" yeni bir Guinness dünya rekoru kırıldı.

Yerel basının Çevre ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı Pazartesi günkü habere göre, 12 metre genişliğinde ve 18 metre uzunluğundaki buz kaydırağından bir saat içinde toplam 408 kişi kaydı. Böylece, kış turizmini teşvik etmek amacıyla Pazar günü Ulan Batur'da başlayan uluslararası buz ve kar festivali sırasında bir Guinness dünya rekoru kırılmış oldu.

Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanı Bat-Ulzii Bat-Erdene, bu başarıyla Guinness Dünya Rekorları sertifikasını teslim aldı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Moğolistan'da Buz Kaydırağından En Fazla Kişi Kaydı Guinness Dünya Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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