Moğolistan\'da Buz Kaydırağından En Fazla Kişi Kaydı Guinness Dünya Rekoru Kırıldı

ULAN BATUR, 15 Ocak (Xinhua) -- Moğolistan'da "bir saat içinde en fazla sayıda kişinin buz kaydırağından kaydığı" yeni bir Guinness dünya rekoru kırıldı.

Yerel basının Çevre ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı Pazartesi günkü habere göre, 12 metre genişliğinde ve 18 metre uzunluğundaki buz kaydırağından bir saat içinde toplam 408 kişi kaydı. Böylece, kış turizmini teşvik etmek amacıyla Pazar günü Ulan Batur'da başlayan uluslararası buz ve kar festivali sırasında bir Guinness dünya rekoru kırılmış oldu.

Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanı Bat-Ulzii Bat-Erdene, bu başarıyla Guinness Dünya Rekorları sertifikasını teslim aldı.