Moğolistan'da Dünya Kadınlar Forumu Başladı - Son Dakika
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Moğolistan'da Dünya Kadınlar Forumu Başladı

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu, kadın haklarını iyileştirme ve cinsiyet eşitliğini sağlama çalışmalarını ele alıyor. Forumda, birçok ülke ve uluslararası kuruluş ile sivil toplum örgütlerinden çok sayıda yetkili ve uzman bir araya geliyor.

22.08.2024 13:50
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Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da "Dünya Kadınlar Forumu" başladı.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde, Birleşmiş Milletler işbirliğinde düzenlenen foruma, birçok ülke ve uluslararası kuruluş ile sivil toplum örgütlerinden çok sayıda yetkili ve uzman katılıyor.

Khurelsukh, forumun açılışında yaptığı konuşmada, kadınlar ve kadın liderlerin, toplumda barış, kalkınma ve aile refahının sağlanması, dünya barışı ve güvenliğinin korunması, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması, adil ve insani toplumun inşa edilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Moğolların çok eski dönemlerden beri kadınlara saygı duyduğunu ve kadınların devlet yönetiminde önemli görevler üstlendiğini ifade eden Khurelsukh, Moğolistan'ın, tarihi geleneğini daha da zenginleştirmeyi, kadınların ulusal düzeyde ve her alanda eşit katılımı için koşullar yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Khurelsukh, Moğolistan'ın, 100 yıl önce kabul edilen anayasasında, cinsiyet eşitliğini tanıyan, kadınların siyasi haklarını, seçme ve seçilme haklarını garanti altına alan Asya'daki ilk ülke olduğunun altını çizerek, bu bağlamda Moğol kadınlarının haklarını korumaya adanmış ilk sivil toplum örgütü Moğol Kadınlar Birliğinin, bu sene, kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladığını aktardı.

Moğolistan'ın kadınların parlamentoya seçilme fırsatlarını artırma ve yasal çerçeveyi iyileştirme çabaları kapsamında parlamentoda kadınlara yüzde 25'lik kontenjan ayrıldığını ve son seçimlerde 32 kadının milletvekili seçildiğini belirten Khurelsukh, bunun Moğolistan'ı parlamentoda kadın temsili açısından Asya'nın önde gelen ülkelerinden biri konumuna getirdiğini vurguladı.

Khurelsukh, Dünya Kadınlar Forumu'nun, kadınların topluma katılımını ve toplumdaki rolünü güçlendirmeye, kızların ve kadınların liderliğini daha da artırmaya önemli katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Kadın haklarını iyileştirme ve cinsiyet eşitliğini sağlama çalışmaları ele alınacak

Moğolistan'da ilk kez düzenlenen forumda, 15 ülkeden üst düzey temsilci, 20'ye yakın ülkeden sivil toplum kuruluşu yetkililerinin yanı sıra sanat, spor ve iş dünyasından temsilcilerin bulunduğu 600'den fazla katılımcı yer alıyor.

Moğolistan ve dünyada kadın haklarını iyileştirme ve cinsiyet eşitliğini sağlama yönündeki çalışmaların ele alındığı forumda, genel kurul toplantısının yanı sıra "Çevreci Kadın Liderler", "Gıda Sistemlerinin Şekillendirilmesinde Kadınların Rolü", "Cinsiyet Eşitliği Ekonomilerine Doğru", "Kadınların Gelişiminde Eğitimin Önemi ve Yeri", "Spor, Sanat ve Kültürde Cinsiyet Eşitliği", "Dijital Ekonomide Kadınlar" konulu tematik oturumlar düzenlenecek.

İki gün sürecek Dünya Kadınlar Forumu'nun ardından sonuç belgesi yayımlanacak.????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moğolistan'da Dünya Kadınlar Forumu Başladı - Son Dakika

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