Moğolistan Halk Partisi Genel Seçimleri Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moğolistan Halk Partisi Genel Seçimleri Kazandı

Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene, lideri olduğu Moğolistan Halk Partisi'nin (MPP) genel seçimleri kazandığını duyurdu. MPP, meclisteki 126 sandalyenin 70'ini alarak birinci parti oldu. Seçime katılım oranı yüzde 69,3 civarında gerçekleşti ve yurt dışı ile kırsal bölgedeki verilerle birlikte yüzde 70'e ulaşması bekleniyor. Oyun-Erdene, halkın demokrasiye olan inancında ve meclise olan güveninde zayıflama yaşandığını belirterek, yeni bir dönemin başlangıcının yapıldığını ifade etti. Seçimde 21 parti ve koalisyondan 1336 aday yarıştı.

28.06.2024 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene, bugün yapılan genel seçimi, ilk belirlemelere göre lideri olduğu Moğolistan Halk Partisinin (MPP) kazandığını duyurdu.

Oyun-Erdene yerel basına yaptığı açıklamada, partisi MPP'nin meclisteki 126 sandalyenin 70'ini alarak birinci parti olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 milyon 400 bin nüfusa sahip Orta Asya ülkesi Moğolistan'da yerel saatle 22.00'de biten oy kullanma işlemine katılımın yüzde 69,3 civarında olduğu ve yurt dışı ile kırsal bölgedeki verilerle bunun yüzde 70'e ulaşacağı bildirildi.

Oyun-Erdene oy kullandıktan sonra yaptığı basın açıklamasında, ülke halkının "demokrasiye inancında ve meclise güveninde" zayıflama yaşandığını belirterek, "Bugün, Moğolistan'ın tarihinde yeni bir 30 yıllık dönemin başlangıcı olacak." dedi.

Hükümet ve halk arasında yeni bir sayfa açılması çağrısında bulunan Oyun-Erdene, "Bu parlamentonun nasıl çalışacağını ve siyasi partilerin nasıl performans göstereceğini hep beraber görmenin zamanı." ifadesini kullandı.

Moğolistan'da yapılan seçimde 21 parti ve koalisyondan 1336 aday, parlamentodaki 126 sandalye için yarıştı.

Geçen yıl, ülkedeki siyasi çeşitliliği daha iyi yansıtması amacıyla yapılan anayasa değişikliğiyle sandalye sayısı 126'ya çıkarıldı.

Seçimde yurt dışında yaşayan Moğollar da oy kullanırken, bu yıl, Moğolistan dışında yaşayan 13 bin 95 Moğol oy kullanmak için kayıt yaptırdı.

Kaynak: AA

Moğolistan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moğolistan Halk Partisi Genel Seçimleri Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:21:47. #1.13#
SON DAKİKA: Moğolistan Halk Partisi Genel Seçimleri Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement