Moldova AB Üyelik Müzoekelerine Başladı - Son Dakika
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Moldova AB Üyelik Müzoekelerine Başladı

22.06.2026 19:31
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Cumhurbaşkanı Sandu, Moldova'nın AB'ye katılım müzakerelerinde ilk fasıl açıldığını duyurdu.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülkesinin katılım müzakerelerinde Avrupa Birliği (AB) ile ilk fasıl kümesini açtığını hatırlatarak, "Moldova'nın geleceği, Avrupa Birliği içindedir." dedi.

Sandu, Brüksel'deki "2. AB-Moldova Zirvesi" sonrasında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin 15 Haziran'da AB'ye katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesini açtığını anımsatan Sandu, "Moldova'nın geleceği, Avrupa Birliği içindedir." diye konuştu.

Sandu, AB'nin Moldova'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, son 4 yılda Avrupa'nın ülkesine yaptığı yatırımın yaklaşık yüzde 30 arttığını dile getirdi.

Ülkesinin adalet, enerji ve temel haklar gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiğini aktaran Sandu, "Enerji alanında dönüşüm en belirgin şekilde görülebiliyor. Dört yıl önce Moldova, tek tedarikçisi olarak tamamen Rusya'ya bağımlıydı. Bugün ise bu bağımlılıktan kurtulmuş durumdayız." dedi.

Sandu, Moldova'nın halihazırda Avrupa'ya güvenlik alanında katkı sağladığını belirterek, ülke personelinin Kosova, Bosna-Hersek ve Lübnan'da görev aldığını belirtti.

Moldova'nın "Avrupa yolundan saptırmaya yönelik hibrit savaş, bilgi manipülasyonu, seçimlere müdahale, enerji şantajı ve siber saldırılarla" karşı karşıyayken AB üyeliği için reformları sürdürdüklerini kaydeden Sandu, siber savunma alanında yatırımlar yaptıklarını ve yabancı manipülasyonlara karşı koyacak araçlar geliştirdiklerini söyledi.

Sandu, Avrupa başkentlerinde genişlemenin AB güvenliği için en iyi yatırım olduğuna yönelik yaklaşımın bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Böyle fırsat pencereleri açılır ve kapanır. Bizimki şu anda açık. Dolayısıyla bu zamana karşı yarış ve biz bu yarışı kazanmaya niyetliyiz. Tek bir şey istiyoruz: Liyakate dayalı bir süreç. Kalan tüm fasıl kümelerini derhal açmaya hazırız. Hem AB Komisyonu hem de AB Konseyi, hazır olduğumuzu teyit ediyor."

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Moldova, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moldova AB Üyelik Müzoekelerine Başladı - Son Dakika

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