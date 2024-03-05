Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi: Türkiye ile ilişkiler harika

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin harika olduğunu belirterek, "Türkiye'nin daha görünür olmasını istiyoruz. Türkiye'yi, vizyonunu ve bölgede istikrar ve etkileşimi artıran barış aktörü olarak rolünü takdir ediyoruz." dedi.
Popşoi, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Zorlu zamanlarda ADF gibi platformlara bölgenin ve dünyanın ihtiyaç duyduğunu belirten Popşoi, "Birçok ülkeden liderleri ve bakanlarını bir araya getirerek tartışmasını, çözüm bulmasını ve umut ediyorum ki halklarına ve bölgeye fayda sağlayacak bu çözümleri uygulamasını sağlıyor." diye konuştu.
Popşoi, Gazze'de yaşanan acının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Uluslararası hukuka güçlü bir bağlılığımız var. Bölgemizde barış ve istikrar görmek istiyoruz. Uluslararası hukuka saygı duyulmalı. Bu acıya son verilmeli, tüm mağdurlar artık acı çekmemeli. Aynı zamanda tüm kaçırılanlar serbest bırakılmalı. Tüm bunların hepsi uluslararası hukuka göre olmalı."
"Türkiye'yle harika ilişkilerimiz var"
Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilere dair Popşoi, "Türkiye'yle harika ikili ilişkilerimiz var. En üst düzeyde mükemmel temaslarımız var." ifadelerini kullandı.
Popşoi ayrıca Moldova Başbakanı Dorin Recean'ın da ülkesi adına ADF'ye katıldığını anımsattı.
Kendisinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü aktaran Popşoi, çok güçlü temele dayanan ikili bir gündem oluşturduklarını anlattı.
Popşoi, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında ilişkileri geliştirdiklerini ve bunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin daha görünür olmasını istiyoruz. Türkiye'yi, vizyonunu ve bölgede istikrar ve etkileşimi artıran barış aktörü olarak katılımını takdir ediyoruz. Türkiye'yle daha fazla işbirliği yapmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan'ı Moldova'ya davet ettiğini kaydeden Popşoi, böylece Moldova ve Türkiye halklarının yararına olacak şekilde ilişkileri daha güçlü ilerletmeye devam edebileceklerini söyledi.
"Ukrayna sayesinde güvendeyiz"
Popşoi, Ukrayna-Rusya Savaşı konusunda, bölgede hala stresin devam ettiğine işaret ederek, "Şükürler olsun ki Ukrayna halkının ve ordusunun cesareti, fedakarlığı ve kararlılığı sayesinde güvendeyiz. Ukrayna kuvvetli olduğu ve Ukrayna için dayanışma güçlü kaldığı sürece, Ukrayna halkının cesareti ve fedakarlığı sayesinde güvendeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna'yı, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yapabilecekleri en iyi şekilde desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Popşoi, ADF'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Moldova'ya karşı "temelsiz saldırıları" olduğunu söyledi.
Popşoi, Lavrov'un söylemlerine ilişkin şu görüşlerini paylaştı:
"Demokrasi hakkında bize ders vermesi ironik çünkü Rusya gibi bir ülke kesinlikle Moldova dahil, hiç kimseye demokrasi hakkında ders veremez. Moldova'da siyasi tutuklular yok, vatandaşlarımız tüm demokratik haklarına, demokratik seçimlere sahipler ve maalesef Rusya'da her gün kendi hükümetlerinden memnuniyetsizliğini dile getiremeyen vatandaşların acısını görüyoruz ve bu kişilerin sonu ya hapis ya da hapiste öldürülme oluyor."
Bu tür "sözlü saldırıların" yardımcı olmadığını kaydeden Popşoi, "Bu, önemli uluslararası aktörlerin sorumluluk sahibi bir davranışı değil. Bu tür saldırının devam etmemesini şiddetli tavsiye ediyoruz. Kremlin'in iç politikamıza müdahale etme girişimleri de durmalı. Bu bizim güçlü duruşumuz." diye konuştu.
Moldova AB üyeliği müzakereleri için hazırlanıyor
Popşoi, Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine dair, ülkesinin hızla aşama katettiğini belirterek, ülkesinde demokratik standartları güçlendirecek reformlar yaptıklarını ve kurumlar inşa ettiklerini anlattı.
Müzakerelere başlamadan önce değerlendirme sürecinde olduklarını aktaran Popşoi, yapılan düzenlemelerin süreçte etkili olmasını ve sonraki aşamaya geçebilmeyi umduklarını dile getirdi.
Popşoi, bu yıl ayrıca referandum yapılacağını hatırlatarak, çoğunluğun Moldova'nın barışçıl ve demokratik Avrupa geleceğini desteklediğinden emin olmak için çok çalışacaklarının altını çizdi.
"Transdinyester ve Gagavuz'da durum istikrarlı"
Moldova'daki ayrılıkçı Transdinyester bölgesi ve Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri'nde şu anda çok istikrarlı bir durumun olduğunu belirten Popşoi, uluslararası medyada çıkan farklı haberlerin bazen kontrol edilmeden ve yetkililerden bilgi alınmadan yayıldığını söyledi.
Popşoi, "asılsız meseleler" nedeniyle biraz gerginliğin olduğunu kaydederek, "Moldova'nın Transdinyester bölgesinde olan olaylar endişeleri boşa çıkardı ve her şey gerginlik olmadan barışçıl şekilde çözüldü. İstikrar korunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Gagavuz Özerk Yeri'nin Moldova'nın özerk bölgesi olduğunu anımsatan Popşoi, orada da durumun istikrarlı olduğuna ve bir endişe bulunmadığına işaret etti.
Popşoi, "Rusya, Moldova'daki belli bölgeleri, grupları ve siyasi partileri durumu istikrarsızlaştırmak için kullanarak durumu meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak vatandaşlarıma ve kurumlarımıza, Moldova demokrasisini dış müdahaleye karşı güçlü bir şekilde savunma konusunda güveniyoruz." dedi.
Uluslararası ortaklara da barış ve istikrar aktörü olmaları konusunda güvendiklerini aktaran Popşoi, "Türkiye dahil uluslararası ortaklarımız, söylediğim gibi, bölgedeki güvenliğe katkı verenlerden. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştuklarımız çok önemli ve değerli. Ortaklarımıza, Moldova'da istikrarın sürdürülmesi için bize yardım sağlayacaklarına güveniyoruz." diye konuştu.
Ayrıca AA'nın ADF'de bulunan standını ziyaret eden Popşoi, ajansın "Kanıt" kitabını da inceleyerek bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi: Türkiye ile ilişkiler harika - Son Dakika
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