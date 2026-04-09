Eski Sovyet ülkesinden Putin'i küplere bindirecek karar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 01:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası eski Sovyet cumhuriyetleri arasında ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğini sürdürmek amacıyla kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan bir ülke daha ayrılma kararı aldı. Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülkesinin topluluktan çıkmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülkesinin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyeliğinden çıkmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Sandu'nun imzaladığı kararname, Moldova'nın Resmi Gazetesinde yayımlandı. Kararnameye göre, BDT'nin temel anlaşmaları kapsamında, örgütün kurulmasına ilişkin antlaşma ile kapsamındaki protokol ve örgüt tüzüğü feshedildi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK HEDEFİ

Moldova hükümeti, geçen ay BDT'nin temel anlaşmalarını feshetme yönünde karar almıştı. Bu karar, ay başında parlamentoda onaylanmıştı.

Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda yürüyen Moldova, daha önce BDT'den çıkma sürecini başlatarak, BDT kapsamında imzalanan anlaşmalardan yaklaşık 70'ini feshetmişti.

Eski Sovyetler Birliğinden 1991'de ayrılan Moldova, BDT'ye 1994 yılında katılmıştı.

BDT NEDİR?

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası eski Sovyet cumhuriyetleri arasında ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğini sürdürmek amacıyla kurulan bölgesel bir birliktir. Rusya başta olmak üzere birçok eski Sovyet ülkesi topluluğa üyedir; ancak yapı, Avrupa Birliği gibi bağlayıcı kurallara sahip olmayıp daha gevşek bir iş birliği platformu olarak faaliyet gösterir. Ukrayna kurucu olmasına rağmen zamanla topluluktan uzaklaşmış ve fiilen ayrılmıştır. Gürcistan da 2008’de gerçekleşen Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya’ta müdahalesinin ardından ayrılma kararı aldı. 

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Dış Politika, Moldova, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 01:54:55. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.