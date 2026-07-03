Monako'daki Patlama Soruşturmasında Ukraynalı Kadın Şüpheli - Son Dakika
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Monako'daki Patlama Soruşturmasında Ukraynalı Kadın Şüpheli

03.07.2026 18:18
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Monako'daki patlamanın şüphelisi, Almanya'da ikamet eden Ukrayna vatandaşı bir kadın. Firari.

Monako'da bir apartman girişinde meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın şüphelisinin Almanya'da ikamet eden 39 yaşındaki Ukrayna vatandaşı bir kadın olduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansının (dpa) haberinde, Monako'da meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmada, daha önce erkek olduğu değerlendirilen şüphelinin, erkek kılığına girmiş bir kadın olduğunun belirlendiği belirtildi.

Hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılan 39 yaşındaki Ukrayna vatandaşı şüphelinin firari olduğu ifade edildi.

Zanlı halen firari

Almanya'nın Hessen Eyaleti Kriminal Dairesinden (LKA) yapılan açıklamada, Monako makamlarının yürüttüğü soruşturma kapsamında Hessen eyaletine uzanan bağlantıların tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Monako makamlarının adli yardım talebi üzerine perşembe günü Main-Taunus ilçesinde şüphelinin kiraladığı evde arama yapıldığı, kullandığı aracın da incelenerek muhafaza altına alındığı kaydedildi.

LKA, kadının patlamaya karıştığından şüphelenildiğini, elde edilen delillerin Monako makamlarına teslim edildiğini ve zanlının halen firari olduğunu bildirdi.

Yaralılar, Ukraynalı bir oligark, eşi ve oğulları

Olayla ilgili "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "patlayıcı madde kullanılarak suç işlenmesi" suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor.

Dpa'nın haberinde, soruşturmayı yürüten makamların, şüpheli kadının eylemi tek başına gerçekleştirmediği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 2 erkek şüphelinin ise olaya doğrudan iştirak ettiklerine dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.

Monako Savcılığı, yaralıların kimliklerini açıklamazken Monako, Fransa ve Ukrayna basınındaki haberlerde, yaralıların Ukraynalı bir oligark, eşi ve oğulları olduğu öne sürüldü.

Olay

Monako'da pazartesi akşamı bir apartmanın girişinde meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi ağır yaralanmıştı.

Monako Savcılığı, olay öncesinde kimliği belirsiz bir kişinin, bina girişine bir paket bıraktığını ve ardından bölgeden uzaklaştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Almanya, Olaylar, Monako, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Monako'daki Patlama Soruşturmasında Ukraynalı Kadın Şüpheli - Son Dakika

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