Monica Molina, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
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Monica Molina, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

İspanyol pop müzik dünyasının ünlü isimlerinden Monica Molina, 27 Eylül'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Kendine özgü vokalini İspanyol gitarının büyüleyici melodileriyle birleştiren Molina, 'Pequeño Fado', 'Ay Amor', 'Oh Amores' gibi kültleşmiş şarkılarıyla tanınıyor. Grammy adaylığı bulunan Molina, geleneksel İspanyol ezgileri ve modern dokunuşları bir araya getiren müziğiyle dikkat çekiyor.

24.07.2024 12:35
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İspanyol pop müzik dünyasının ünlü isimlerinden Monica Molina, 27 Eylül'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, kendine özgü vokalini İspanyol gitarının büyüleyici melodileriyle birleştiren İspanyol şarkıcı, müzisyen ve aktris, "Pequeño Fado", "Ay Amor", "Oh Amores" gibi kültleşmiş şarkılarıyla tanınıyor.

Molina'nın kariyeri boyunca yayınladığı "Despidada", "Vuelo", "De Cal y Arena" ve "A Vida" isimli dört albümü bulunuyor.

"Vuela" albümüyle "En İyi Latin Müzik Albümü" alanında Grammy adaylığına sahip Monica Molina, müziğinde geleneksel İspanyol ezgileri ve modern dokunuşları bir araya getiriyor.

Kaynak: AA

Turkcell, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Monica Molina, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

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